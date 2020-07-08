Володимир Путін повинен керувати в Європі
Таку думку озвучив почесний президент Formula One Management і колишній виконавчий керівник перегонів "Формула-1" Берні Екклстоун в інтерв'ю The Times.
Бізнесмен зазначив, що пожертвував би життям заради президента РФ, аргументувавши це тим, що "Путін хороша людина".
"Якби у когось був кулемет і він приготувався вистрілити в Путіна, я б встав перед ним", заявив британський бізнесмен.
Більш того, він упевнений, що Путін впорався б з роллю головного в Європі.
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"Я б хотів, щоб він керував Європою. У нас нікого немає, так що гірше бути не може. А він виконує свої обіцянки", — заключив Екклстоун.
Також раніше повідомлялося, що чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов висловився про президента Росії Володимира Путіна.
За його словами, російський спортсмен викрив чинного правителя сусідньої країни у брехні. Зокрема, все те, про що постійно говорить Путін, як він вихваляє реалії в Росії насправді брехня.
Легендарний біатлоніст зазначив, що президентом Росії повинен стати Олександр Лукашенко. Він пояснив, що на відміну від президента РФ, який постійно бреше про стан справ у РФ, Лукашенко нібито говорить все, не приховуючи ні однієї деталі.
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Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму відкрито назвав РФ агресором.
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