Владимир Путин должен стать управляющим в Европе



Такое мнение озвучил почетный президент Formula One Management и бывший исполнительный руководитель гонок "Формула-1" Берни Экклстоун в интервью The Times.

Бизнесмен отметил, что пожертвовал бы жизнью ради президента РФ, аргументировав это тем, что "Путин хороший человек".

"Если бы у кого-то был пулемет и он бы приготовился выстрелить в Путина, я бы встал перед ним", — заявил британский бизнесмен.

Более того, он уверен, что Путин справился бы с ролью главного в Европе.

"Я бы хотел, чтобы он управлял Европой. У нас никого нет, так что хуже быть не может. А он выполняет свои обещания", — заключил Экклстоун.

Также ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о президенте России Владимире Путине.

По его словам, российский спортсмен уличил действующего правителя соседней страны во лжи. В частности, все то, о чем постоянно твердит Путин, как он восхваляет реалии в России на самом деле вранье.

Легендарный биатлонист отметил, что президентом России должен стать Александр Лукашенко. Он объяснил, что в отличии от президента РФ, который постоянно лжет о положении дел в РФ, Лукашенко якобы говорит все, не скрывая ни одной детали.

Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.

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