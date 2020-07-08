Півзахисник бельгійського клубу «Гент», і збірної України Роман Безус різко висловився про Росії

Він заявив, що ніколи б не поїхав грати в чемпіонат Росії і пояснив свою позицію.

Про це він розповів в інтерв'ю для журналістів видання tribuna.com.

"Ситуація така. Росія – напала на Україну, забрала Крим, закритий у нас Донбас через Росії. Як можна туди їхати, приносити людям радість? Це моя позиція. Я так би не зробив. Але ця тема заелась. Всі кажуть – я б не поїхав, кого не спитай. Все потім хвалять – ось красень. Це піар новину. Я так вважав і вважаю, що можна в іншому місці заробити", – заявив Безус.

Також раніше повідомлялося, що колишній захисник московських "Спартака" і "Динамо" Віталій Д'яков висловився про Володимира Путіна. Так, він заявив, що в Росії немає альтернативи Володимиру Путіну, згадавши президента України Володимира Зеленського.

"Якщо в цілому розглядати, то я за Путіна. Якщо, як кажуть, все погано і жахливо, то повинна бути альтернатива Путіну. На сьогоднішній день я її не бачу, немає альтернативи Путіну. Я не думаю, що якщо нашим президентом стане Навальний або хтось із комуністів, то буде жити краще і простіше. В Україні ось вибрали актора і спочатку раділи і стрибали. А час минув, і вже не так всі задоволені, як рік тому", – заявив Д'яков.

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