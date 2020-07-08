Полузащитник бельгийского клуба «Гент», и сборной Украины Роман Безус резко высказался о России

Он заявил, что никогда бы не поехал играть в чемпионат России и объяснил свою позицию.

Об этом он рассказал в интервью для журналистов издания tribuna.com.

"Ситуация такая. Россия – напала на Украину, забрала Крым, закрытый у нас Донбасс из-за России. Как можно туда ехать, приносить людям радость? Это моя позиция. Я так бы не сделал. Но эта тема заелась. Все говорят – я бы не поехал, кого не спроси. Все потом хвалят – вот красавец. Это пиар новость. Я так считал и считаю, что можно в другом месте заработать", – заявил Безус.

Также ранее сообщалось, что бывший защитник московских "Спартака" и "Динамо" Виталий Дьяков высказался о Владимире Путине. Так, он заявил, что в России нет альтернативы Владимиру Путину, упомянув президента Украины Владимира Зеленского.

"Если в целом рассматривать, то я за Путина. Если, как говорят, все плохо и ужасно, то должна быть альтернатива Путину. На сегодняшний день я ее не вижу, нет альтернативы Путину. Я не думаю, что если нашим президентом станет Навальный или кто-то из коммунистов, то будет жить лучше и проще. В Украине вот выбрали актера и сначала радовались и прыгали. А время прошло, и уже не так все довольны, как год назад", – заявил Дьяков.

Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.

Как сообщала Politeka, чемпион мира из Крыма в открытую назвал РФ агрессором.

Также Politeka писала, что чемпион мира Журавлев рассказал, почему Крым предал Украину.