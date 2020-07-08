Відомий письменник Володимир Співаковський розповів про те, що може перетворити Україну на "алмаз"

За його словами, Україна з чорної породи через деякий час все ж перетвориться у алмаз, хоча цей процес буде довгим, а ограновування майбутнього діаманта займе 10-15 етапів, і вони вже почалися.

Таку думку він висловив 2016 року на своїй сторінці в Facebook, передає Обозреватель.

"Що б хто не говорив, а з цієї чорної породи Україну все-таки перетворять в алмаз. Просто ограновування відбувається довго і в 10-15 етапів. І якщо кожен раз дивитися тільки на напівфабрикат, який бруднить руки, то майбутнє, звичайно, невизначено, - вважає він.

Крім того, він відзначив "багатостраждальний договір про реструктуризацію боргів - спеціально виготовлений так, щоб потихеньку все ж огранувати беспутну країну, так, щоб вона рухалася в правильному напрямку, а не спотикалася кожен день. І по тому, як панічно на верхи діють окрики світового альянсу, все далеко небезнадійно".

І в той же час, на його думку, коли "скандали виходять з берегів, це лише прискорює процес ограновування майбутнього діаманта".

"Український народ мовчить все голосніше... Але з його надр вже вимальовуються нові цілком пристойні інтелектуали yuppie, які вже через кілька років покажуть нам, як по-справжньому повинен виглядати алмаз. І тоді нам за нього не дадуть якусь там жалюгідну відстрочку боргів на 20 років, а реальну ціну. До речі, цілком пристойну. Просто зараз ще не час. Пазл складається тільки", - резюмував письменник.

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