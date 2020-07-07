Скандальний схіігумен Сергій, якого намагаються позбавити священицького сану, закликав свою паству встати на захист церкви

Священик заявив, що не збирається залишати Середьоноуральский жіночий монастир, незважаючи на ухвалене судом Єкатеринбурзької єпархії рішення позбавити його сану, передає Politeka.net з посиланням на повідомлення прес-секретаря Сергія Всеволода Могучева на YouTube-каналі.

Священик просить захисту не тільки для монастиря, але і для всієї РПЦ.

«З Російської православної церкви ми повинні викинути ворогів Бога і Богородиці: екуменістів і єретиків, патріарха Кирила Гундяєва, і його оточення — талмудистів, кабалістів і сатаністів», – заявляє він.

Ба більше, Сергій пропонує зібрати Помісний собор, перед яким «мають, як перед судом Божим, постати зрадники і зрадники батьківщини», «Путін і його оточення», «патріарх, з його найближчим оточенням, митрополит Іларіон, митрополит Кирило Єкатеринбурзький». Останніх Сергій іменує «ворогами Бога і Богородиці».

Блогер «Вашингтонський Обком» вже оцінив сміливість схіігумена, зробивши відповідну публікацію в Twitter і передбачаючи цікавий розвиток подій.

«Гідна заміна шаманові», «Хороший тамада, і конкурси цікаві», «Шамана їм на допомогу», «Це було б здорово, якщо б не було так неймовірно», «Остапа понесло», «Здається, скоро в палаті у Саші Шамана буде поповнення», «А не такий уже й божевільний», – реагують у коментарях, згадуючи шамана, який вже йшов до Москви, щоб вигнати біса з Путіна.

Раніше ми писали, що, згідно з інформацією в росЗМІ, отець Сергій, у миру – Микола Васильович Романов, 1955 року народження, проживав у місті Пушкіно Московської області, випускник школи міліції, у середині 80-х отримав дві судимості. У 1985 році Пушкінський міський суд визнав його винним за частиною 2 статті 211 КК РРФСР («Порушення правил безпеки руху, що спричинило шкоду здоров'ю, або смерть») і частини 3 статті 89 КК РРФСР («Крадіжка державного або громадського майна»), засудивши його до 4 років позбавлення волі. 1986 року той же суд визнав його винним за пунктами «а», «г», «е» статті 102 КК РРФСР («Вбивство»), частини 1 статті 144 («Крадіжка») і частини 2 статті 146 («Грабіж»), засудивши до 13 років позбавлення волі.

Нагадаємо, патріарх Кирило поскаржився на брак грошей і попросив про допомогу.

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