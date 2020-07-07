Речник МЗС РФ Марія Захарова анонсувала вихід двох пісень, для яких вона написала тексти

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на росЗМІ чиновниця розповіла, що півроку тому вона разом з «Русским радио» оголосили конкурс лезгінки.

«Був текст, а я дуже люблю лезгінку. Конкурс відбувся, виграла його представниця одного з наших регіонів», – заявила Захарова.

Що ж стосується другої композиції, за словами офіційного представника МЗС РФ, вона була написана «в пориві абсолютних емоцій», а виконувати її буде одна з найвідоміших співачок Росії.

«Дуже цікава, дуже неоднозначна, викликає масу суперечок, дискусій, яка і сама виявилася теж в центрі драматичної сімейної історії», – заінтригувала Захарова, однак ім'я артистки розкривати не стала.

Нові таланти чиновниці вже висміяли в соцмережах.

«Може, все ж комусь варто нагадати Машці, що вона не жінка, яка СПІВАЄ, вона - жінка, яка П'Є!», – іронізує блогер Մιtαuskαs.

А в блозі «Мид Ρöuccu» і зовсім опублікували ймовірний текст пісні, супроводивши його дуже недвозначною ілюстрацією.

«А мурку можеш??», «Аргентинська диппошта надихнула», «Біла гарячка вона така. Пробудження: або вени розкриті, або дві пісні записані», «Виконує хор Александрова», «Тексти пісень для російської естради пишуть ті, хто в даний момент при владі - Полиєва, Захарова, Гуцерієв. Але як тільки ці "поети" втрачають вплив, їх творчості більше ніхто не потребує. Напевно, тому, що співати цю маячню можна тільки в корисливих цілях», – іронізують в коментарях.

Раніше ми писали про те, що в мережі наробив галасу портрет жінки столітньої давності. На полотні розміром 48 на42 сантиметри зображено даму, котра разюче схожа на лице російського МЗС Марію Захарову.

Нагадаємо, Захарова довела росіян ганебною витівкою й отримала потужного ляпаса від Собчак.

Як повідомляла Politeka, перелякана Захарова розлякала росіян своїм брудним волоссям, скандальний кадр вже в мережі.

Також Politeka писала, що Захарова оскандалилася погрозами іноземцям через вірус.