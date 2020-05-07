Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова снова стала объектом насмешек из-за нелепого внешнего вида

Сеть облетел снимок чиновницы, на котором она позирует в коротком платье, не доходящем до колен, черных босоножках на плоской толстой подошве и в черной бейсболке с рисунком.

«Сотрудница МИДа не должна быть красивой! Наоборот хорошо, что Маша похожа на запойную обезьяну, ведь она тем самым внушает страх вражеским дипломатам!», – жестко подписал кадр в Twitter блогер Анатолий Трупинин.

Отметим, что для чиновника такого уровня Захарова выглядит действительно нелепо, а ее платье никак не по статусу 44-летней женщине. Кепка так же не «клеится» к общему образу, а неправильно подобранное белье и сумочка на цепочке и вовсе забивают последний гвоздь в наличие чувства вкуса и стиля.

Однако, судя по фото, это ее особо не смущает.

В свою очередь комментаторы не пожалели сарказма в адрес правой руки Сергея Лаврова, министра иностранных дел РФ.

«С такими деньгами быть такой чмарой, прости Господи! А руки, как у посудомойки!», «Не должна подтверждаю, мало того она должна быть немножко немытая, с лёгкой степенью перегара и в меру наркотически опьянена, так победим!», «На наркоманку героиновую больше похожа», «Дипломаты трепещут!», «я тут ходячих мертвецов досматриваю, был бы асистентом по персоналу, взял бы ее в зомби масовку)))», «Штукатурщица из общаги», «Наша Маша – оружие российской дипломатии», – пишут пользователи.

Ранее мы рассказывали о том, что Захарова стала героем новой яркой фотожабы. В привычном для себя стиле Марию Захарову высмеял известный российский художник Игорь Поночевный, которого все знают под псевдонимом Алеша Ступин.

На фотожабе можно увидеть нетрезвую Марию Захарову, которая сидит в окружении пустых бутылок. Автор также дорисовал дипломату синяки под глазами, сделав отсылку к слухам о возможной алкогольной зависимости спикера МИД РФ.

Напомним, Захарова довела россиян позорной выходкой и получила мощную оплеуху от Собчак.

Как сообщала Politeka, испуганная Захарова распугала россиян своими грязными волосами, скандальный кадр уже в сети.

Также Politeka писала, что Захарова оскандалилась угрозами иностранцам из-за вируса.