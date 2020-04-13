Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оконфузилась внешним видом во время онлайн-трансляции

Внимание на, мягко говоря, потрепанный вид чиновницы обратил офицер ВСУ Анатолий Штефан, о чем сразу же поспешил рассказать в соцсетях.

Он опубликовал скрин видео, на котором Мария Захарова предстала перед зрителями помятой и имеет не совсем здоровый вид.

«Мне даже страшно представить кремлевских пропагандонов после карантина и марафона по применению боярышника. Кого не тронет коронавирус, скорее цепанет Boyara 2020», – подписал снимок автор, намекая на то, что подопечную Лаврова не раз ловили на слабости к спиртному. Более того, некоторые пользователи всерьез предполагают, что чиновница балуется не только алкоголем.

Как известно Мария Захарова в своем комментарии раскритиковала решение США начать силовую операцию по перекрытию наркопоставок в Латинской Америке, заявив, что оно «грозит крайне негативными последствиями».

Комментарии под фото соответствующие.

«И поставки кокса стали более проблемными», «А как же теперь Машка без кокса?!», «Наша Маша горько плачет...», «Уже ломка?», «Судя по микровыражению, печалится за Мадуро. Ну выпонели», – шутят пользователи.

Ранее мы рассказывали, что Захарова заговорила о развале Украины. По ее словам, страна на данный момент находится на этапе развала, там «уже все порвано».

«Там уже нет времени для прорывов… это время для штопки, художественной. И такой крепкой и основательной. Государство разваливается. Его надо собирать. Какой прорыв? О чем мы говорим?», – выдала чиновница.

Она добавила, что народ Украины, который выдержал много испытаний, по непонятной причине купился на лозунги «оранжевой революции» и не только на них.

Напомним, Захарова опозорилась постаревшим видом после новогодних праздников.

Как сообщала Politeka, Захарова опозорилась нелепым видом после корпоратива.

Также Politeka писала, что веселье Захаровой на корпоративе не осталось без последствий, появились кадры.