Спикер МИД РФ Мария Захарова анонсировала выход двух песен, для которых она написала тексты

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ, чиновница рассказала, что полгода назад она вместе с «Русском радио» объявили конкурс лезгинки.

«Был текст, а я очень люблю лезгинку. Конкурс состоялся, выиграла его представительница одного из наших регионов», – заявила Захарова.

Что же касается второй композиции, то словам официального представителя МИД РФ, она была написана «в порыве абсолютных эмоций», а исполнять ее будет одна из самых известных певиц России.

«Очень интересная, очень неоднозначная, вызывающая массу споров, дискуссий, которая и сама оказалась тоже в центре драматической семейной истории», – заинтриговала Захарова, однако имя артистки раскрывать не стала.

Новые таланты чиновницы уже высмеяли в соцсетях.

«Может, всё же кому-нибудь стоит напомнить Машке, что она не женщина, которая ПОЁТ, она - женщина, которая ПЬЁТ!», – иронизирует блогер Մιtαuskαs.

А в блоге «Мид Ρöuccu» и вовсе опубликовали вероятный текст песни, сопроводив его весьма недвусмысленной иллюстрацией.

«А мурку можешь??», «Аргентинская диппочта вдохновила», «Белая горячка она такая. Пробуждение: или вены вскрыты, или две песни записаны», «Исполняет хор Александрова», «Тексты песен для российской эстрады пишут те, кто в данный момент при власти - Поллыева, Захарова, Гуцериев. Но как только эти "поэты" теряют влияние, в их творчестве больше никто не нуждается. Наверное, потому, что петь этот бред можно только в корыстных целях», – иронизируют в комментариях.

Ранее мы писали о том, что в сети наделал шуму портрет женщины столетней давности. На холсте размером 48 на 42 сантиметра изображена дама, поразительно похожая на лицо российского МИДа Марию Захарову.

Напомним, Захарова довела россиян позорной выходкой и получила мощную оплеуху от Собчак.

Как сообщала Politeka, испуганная Захарова распугала россиян своими грязными волосами, скандальный кадр уже в сети.

Также Politeka писала, что Захарова оскандалилась угрозами иностранцам из-за вируса.