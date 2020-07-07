Щоб отримати паспорт Російської Федерації, жителям ОРДЛО доводиться проходити через справжнє пекло, проте багатьох це не зупиняє

За словами тих, хто живе в окупованому Донецьку, більшої неповаги і хамства до себе з боку «влади», ніж під час поїздки за паспортами РФ, вони ніколи не відчували, передає «Діалог.UA».

Все тому, що і місцевим, і російським чиновникам просто плювати на людей.

Що доводиться переживати бажаючим обзавестися паспортом країни-агресора, пишуть у соцмережах. Так, за словами очевидців, з 2 липня в «республіці» відновили спецрейси в Ростовську область для отримання мешканцями «ДНР» паспортів з двоголовим орлом.

В одному з коментарів користувачка розповіла про те, як її співробітниця їздила в Куйбишеве за паспортом. Група виїхалов п'ятій годині ранку, а повернулася о 23 годині. І це їм ще пощастило, тому що людей відпускали купити води і продуктів.

А от подрузі цієї співробітниці, яка поїхала за паспортом у Матвєєв Курган, пощастило куди менше. Людей тримали в «загонах» і не давали нікуди відлучатися. До Донецька вони повернулися в чотири години ранку, а на запитання людей, як вони в такий час доберуться додому, їм відповіли, що це «їх проблеми».

Серед іншого донеччани відзначають і той момент, що автобуси з мешканцями окупованого Донбасу, які їдуть до Росії за паспортами, по кілька годин тримають на «митниці ДНР», і пасажири знемагають від спеки.

Раніше ми писали про те, що громадянам, у яких є паспорта «ДНР», Росії, або ж України, як при виїзді з «республіки», так і при в'їзді, продовжують давати для заповнення бланки про двотижневу самоізоляцію.

Нагадаємо, РФ почала масову ліквідацію на Донбасі, люди вийшли на бунт: "Геть від нашої...".

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбас.