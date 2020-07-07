Стало відомо, які кордони були в України в 1918 році



Про це повідомляє "Пошепки".



100 років тому не тільки Крим, але і частина Росії були територією України. Знайдена у Львові карта України, видрукувана в 1918 році за замовленням уряду Скоропадського, свідчить про те, що кримський півострів вже тоді належав Україні.

"Карта, у першу чергу, є фіксацією стану свідомості населення того часу, коли вона надрукована, стану національного усвідомлення держави. Я припускав, що така мапа має бути", - наводить видання слова історика Івана Сварника.

До складу української держави входили частини територій Нинішньої Білорусі, Росії і Придністров'я.

Згідно з даною картою, Україна була в 1,6 рази більше від нинішньої.

Раніше професор і доктор технічних наук Роман Яремійчук розповів, як В РФ намагалися і продовжують намагатися знищити українську мову.

За його словами, метою РФ є повернення територій України до складу нової Російської імперії, або знесилити її різними методами - війною, енергетикою, руйнуванням економіки, експлуатуючи різні проблеми, в тому числі і мовні.

Яремійчук підкреслив, що процес русифікації України триває ще з часів російських царів, особливо інтенсивно процес знищення всього українського відбувався після жовтневої революції в 1917 році і тепер нащадки цих російських, їхні діти і внуки є жителями України.

Нагадаємо, в Одесі розлючений натовп накинувся на чоловіка через українську мову.

Як повідомляла Politeka, Скрипка розповів про останні подихи СРСР в Україні.

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