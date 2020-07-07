Стало известно, какие границы были в Украины в 1918 году



Об этом сообщает "Пошепки".



100 лет назад не только Крым, но и часть России были территорией Украины. Найдена во Львове карта Украины, отпечатанная в 1918 году по заказу правительства Скоропадского, свидетельствует о том, что крымский полуостров уже тогда принадлежал Украине.

"Карта, в первую очередь, является фиксацией состояния сознания населения того времени, когда она напечатана, состояния национального осознания государства. Я предполагал, что такая карта должна быть", - приводит издание слова историка Ивана Сварника.

В состав украинского государства входили части территорий Нынешней Беларуси, России и Приднестровья.

Согласно данной карте, Украина была в 1,6 раза больше нынешней.

Ранее профессор и доктор технических наук Роман Яремийчук рассказал, как В РФ пытались и продолжают пытаться уничтожить украинский язык.

По его словам, целью РФ является возврат территорий Украины в состав новой Российской империи, или обессилить ее различными методами – войной, энергетикой, разрушением экономики, эксплуатируя различные проблемы, в том числе и языковые.

Яремийчук подчеркнул, что процесс русификации Украины длится еще со времен российских царей, особенно интенсивно процесс уничтожения всего украинского происходил после октябрьской революции в 1917 году и теперь потомки этих русских, их дети и внуки являются жителями Украины.

Напомним, в Одессе разъяренная толпа набросилась на мужчину из-за украинского языка.

Как сообщала Politeka, Скрипка рассказал о последних вздохах СССР в Украине.

Также Politeka писала, что Мухарский проучил русскоязычных украинцев.