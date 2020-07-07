Письменник Василь Шкляр назвав наймогутнішу "зброю" українців

За його словами, наймогутнішою зброєю українців є їхня мова. Про це він заявив 2016 року в інтерв'ю Главкому, аналізуючи причини збройного конфлікту на Донбасі і анексії Криму.

"Там, де нація не має власного культурного та інформаційного простору, створюється сприятливе поле для загарбника. Але тут головний фактор - це, звичайно, мова, український дух. У нас цей фактор якось замовчується через пропаганду "російськомовного патріотизму", і ніхто не відзначає, що окупант не пішов на північну Луганщину. А не пішов він туди тому, що там україномовні села", - вважає він.

Тому він зробив висновок, що саме мова є головною зброєю українців.

"І звідси висновок: наймогутнішу зброя українців – це їхня мова. Мова - це щит, це той самий високий прикордонний паркан, якого в сучасному світі не зможе здолати жоден агресор", - підкреслив письменник.

Шкляр визнав, що йому легше переживати окупацію Криму, тому що для нього він ніколи не був українським.

"Я вимірюю свою Вітчизну територією духу, своїм простором. Можливо, Крим колись відійде від Росії, але українським він не стане. Краще б, щоб він став Кримськотатарською Республікою, адже у цього народу іншої землі немає", - підсумував він.

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