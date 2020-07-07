Писатель Василий Шкляр назвал самое могучее "оружие" украинцев

По его словам, самым могучим оружием украинцев является их язык. Об этом он заявил 2016 года в интервью Главкому, анализируя причины вооруженного конфликта на Донбассе и аннексии Крыма.

"Там, где нация не имеет собственного культурного и информационного пространства, создается благоприятное поле для захватчика. Но главный здесь фактор - это, конечно, язык, украинский дух. У нас этот фактор как-то замалчивается из-за пропаганды "русскоязычного патриотизма", и никто не отмечает, что оккупант не пошел на северную Луганщину. А не пошел он туда потому, что там украиноязычные села", - считает он.

Поэтому он сделал вывод, что именно язык является главным оружием украинцев.

"И отсюда вывод: самое могучее оружие украинцев – это их язык. Язык - это щит, это тот самый высокий пограничный забор, которого в современном мире не сможет преодолеть ни один агрессор", - подчеркнул писатель.

Шкляр признал, что ему легче переживать оккупацию Крыма, потому что для него он никогда не был украинским.

"Я измеряю свою Отчизну территорией духа, своим пространством. Возможно, Крым когда-то отойдет от России, но украинским он не станет. Лучше бы, чтобы он стал Крымскотатарской Республикой, ведь у этого народа другой земли нет", - подытожил он.

Напомним, что Шкляр спрогнозировал, что произойдет с Украиной в случае присоединения к РФ

Как сообщала Politeka, писатель Шкляр призвал украинцев отказаться от Крыма и Донбасса

Также Politeka писала, что Шкляр возмутился нежеланию украинцев изучать родной язык