Відомий український письменник Василь Шкляр висловився про майбутнє України

Він вважає, що Україна не зможе відновити свої територіальні межі 2014 року, і їй, власне, і не потрібно цього робити.

Про це Шкляр написав 2017 року у своєму блозі на сайті ICTV, передає Обозреватель.

"Я не вірю в те, що Україна відновить свої кордони часів 2014 року... Національний діалог? Я не знаю, що це. Кого і з ким? Росії та України? Ніколи не повертайте до себе лицем того, хто вас ненавидить. Жодного, жодної дружини, жодного співвітчизника, які і зараз дивляться в вашу сторону з фізіологічної ненавистю", - зазначив він.

За його словами, років так через п'ять Україна стане набагато менша територіально, але сильніша духом, і це нормальний історичний процес розвитку держави.

"Якщо хтось з них до нас повернеться, то тільки в тому випадку, коли це буде вигідно Росії. Тому через п'ять років, прогнозую, Україна стане територіально менше, але сильніше. Україна почне мислити категоріями ХХІ століття, коли національну велич вимірюють не квадратними кілометрами, а власним простором. Духовним, економічним, культурним", - підсумував Шкляр.

Також раніше повідомлялося, що письменник Василь Шкляр висловився про конфлікт з РФ. За його словами, конфлікт між країнами існував давно і лише з окупацією Криму і Донбасом перейшов в "гарячу фазу".

Також він висловив думку, що Україна свого часу вчинила неправильно, коли вирішила "колонізувати" Крим і Донбас.

Нагадаємо, що Шкляр спрогнозував, що станеться з Україною в разі приєднання до РФ

Як повідомляла Politeka, письменник Шкляр закликав українців відмовитися від Криму і Донбасу

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