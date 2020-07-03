Известный украинкий писатель Василий Шкляр высказался о будущем Украины

Он считает, что Украина не сможет восстановить свои территориальные границы 2014 года, и ей, собственно, и не нужно этого делать.

Об этом Шкляр написал 2017 года в своем блоге на сайте ICTV, передает Обозреватель.

"Я не верю в то, что Украина восстановит свои границы времен 2014 года... Национальный диалог? Я не знаю, что это. Кого и с кем? России и Украины? Никогда не поворачивайте к себе лицом того, кто вас ненавидит. Ни друга, ни жену, ни соотечественников, которые и сейчас смотрят в вашу сторону с физиологической ненавистью", - отметил он.

По его словам, лет эдак через пять Украина станет гораздо меньше территориально, но сильнее духом, и это нормальный исторический процесс развития государства.

"Если кто-то из них к нам вернется, то только в том случае, когда это будет выгодно России. Поэтому через пять лет, прогнозирую, Украина станет территориально меньше, но сильнее. Украина начнет мыслить категориями XXI века, когда национальное величие измеряют не квадратными километрами, а собственным пространством. Духовным, экономическим, культурным", - подытожил Шкляр.

Также ранее сообщалось, что Василий Шкляр высказался о конфликте с РФ. По его словам, конфликт между странами существовал давно и, лишь с оккупацией Крыма и Донбассом перешел в "горячую фазу".



Также он выразил мнение, что Украина в свое время поступила неправильно, когда решила "колонизировать" Крым и Донбасс.

Напомним, что Шкляр спрогнозировал, что произойдет с Украиной в случае присоединения к РФ

Как сообщала Politeka, писатель Шкляр призвал украинцев отказаться от Крыма и Донбасса

Также Politeka писала, что Шкляр возмутился нежеланию украинцев изучать родной язык