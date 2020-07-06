Знаменитий український біатлоніст Дмитро Підручний пояснив, чому не треба йти на поводу у російськомовних людей

Свою позицію спортсмен висловив під час інтерв'ю виданню "Главком", яке опубліковано 30 червня 2020 року, передає Politeka.net.

Дмитро Підручний помітив ознаки того, що Україна рухається в неправильному напрямку. Одним з таких сигналів він вважає пропозиції внести зміни до мовного закону.

"Сподіваюся, що патріотично налаштовані громадяни не допустять розвороту не в ту сторону. Зараз тішу себе думкою, що розмови про зміни в Закон про мову так і залишаться розмовами, що тим, хто про це говорить, вистачить розуму цього не робити", - зазначив біатлоніст.

На його думку, українська має бути єдиною державною мовою в країні. Підручний звернув увагу, що росіяни не надто піклуються про права україномовних людей в РФ і не створюють для них спеціальних умов.

"В Україні має бути лише одна мова державна. І крапка. Якщо сусіди хочуть відстоювати права нацменшин, то варто запитати у відповідь, скільки українських шкіл є на їх територіях. Або скільки прав на їх території має наша мова", - вважає спортсмен. - "В цьому випадку не завадило б діяти дзеркальними методами. Скільки в Росії україномовних шкіл? От нехай стільки ж в Україні буде російських".

Як зазначив Дмитро Підручний, люди можуть говорити у себе вдома будь-якою мовою, проте в публічному полі допускається тільки державна мова. Особливо це стосується чиновників та навчального процесу. Зірка біатлону вірить, що позитивні процеси, розпочаті революцією в 2014, вже не можна повернути назад.

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