Российский музыкант и лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев рассказал, что думает о президенте РФ Владимире Путине

Как передает Politeka.net , свою оценку российскому лидеру он дал в интервью журналисту Юрию Дудю (чтобы посмотреть видео доскролльте страницу до конца)

Прежде всего артист отметил, что даже не поздоровался бы при встрече с президентом РФ.

В то же время Кинчев уверен, что отход Путина от власти пагубно повлиял бы на ситуацию в стране.

"Меня "Единая Россия" возмущает. Я не люблю "Единую Россию". Да мне и Путин надоел, честно говоря. Другое дело, что мне понятно, что без него начнется "дерибан" страны". Поэтому пусть сидит, хотя он мне надоел. Ну сколько можно его видеть уже, видеть не могу! Сколько хочет, пусть столько и сидит, как царь-батюшка. Было бы лучше, чтобы он принял уже венчание на царствование, и успокоились бы все. Я вообще за монархию, потому что на такой огромной территории может только монарх управлять", - отметил певец.





Ранее, известный музыкант Алексей Лебединский озвучил мнение, что в российском обществе достаточно много людей, которые понимают преступность путинского режима в России и поддерживают Украину в ее войне за территориальную целостность.

В то же время он уверен, что жители РФ не имеют возможности восстать против власти.

"Ребята, у нас страшная ситуация в России, у нас не рыпнуться. У вас не было такой ситуации, когда вы меняли свою власть. Вы молодцы, вы это сделали и можете это сделать еще и еще раз. Поэтому у вас, слава Богу, выстраивается что-то нормальное. То есть, люди уже боятся наглеть и понимают, что народ может ответить. В России нет такого", - уверен музыкант.

Напомним, что Лебединский высказался о россиянах, поставив в пример украинцев

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