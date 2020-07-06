Знаменитый украинский биатлонист Дмитрий Пидручный объяснил, почему не нужно идти на поводу у русскоязычных людей

Свою позицию спортсмен выразил во время интервью изданию "Главком", которое опубликовано 30 июня 2020 года, передает Politeka.net.

Дмитрий Пидручный заметил признаки того, что Украина движется в неправильном направлении. Одним из таких сигналов он считает предложения внести изменения в языковой закон.

"Надеюсь, что патриотически настроенные граждане не допустят разворота не в ту сторону. Сейчас тешу себя мыслью, что разговоры об изменениях в Закон о языке так разговорами и останутся, что тем, кто об этом говорит, хватит ума этого не делать", - отметил биатлонист.

По его мнению, украинский должен быть единственным государственным языком в стране. Пидручный обратил внимание, что россияне не слишком заботятся о правах украиноязычных людей в РФ и не создают для них специальных условий.

"В Украине должен быть только один язык государственный. И точка. Если соседи хотят отстаивать права нацменьшинств, то стоит спросить в ответ, сколько украинских школ является на их территориях. Или сколько прав на их территории имеет наш язык", - считает спортсмен. - "В этом случае не мешало бы действовать зеркальными методами. Сколько в России украиноязычных школ? Вот пусть столько же в Украине российских".

Как отметил Дмитрий Подручный, люди могут говорить у себя дома на любом языке, однако в публичном поле допускается только государственный язык. Особенно это касается чиновников и учебного процесса. Звезда биатлона верит, что положительные процессы, начатые революцией в 2014, уже нельзя обратить вспять.

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