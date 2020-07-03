Інцидент стався в ході занять з бойової підготовки під час виконання практичних вправ стрільб. При цьому вогонь вівся по позиціях захисників України.

"В результаті грубого порушення заходів безпеки під час експлуатації озброєння і військової техніки та слабку навченість особового складу розрахунок одного з мінометів калібру 82 мм скоїв подвійне заряджання, внаслідок чого стався розрив міномета і загибель та травмування бойовиків", - йдеться в повідомленні.