За уточненими даними розвідки, троє окупантів загинули, ще двоє поранені.
Українці вже відреагували на дану новину:
"По п'яному снаряд не туди засунули", "Самоліквідація", - писали в мережі.
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Раніше ми повідомляли, що ВСУ збільшують боєготовність на півдні України через ймовірного нападу Росії.
Останнім часом активно обговорюють активізацію російських військ у південному регіоні, зокрема - військові навчання "Кавказ". Цілком імовірно, що Росія стягує великі сили до Чорного моря, щоб завдати нового удару.
Командувач Об'єднаними силами Сергій Наївши стверджує, що поки українські військовослужбовці нічого не знають про активні дії окупантів на території Криму. У той же час, командування ОС ВСУ докладає багато зусиль для видобутку оперативних даних.
Нагадаємо, під Донецьком ліквідували подільника Мотороли.
Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.
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