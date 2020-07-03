По уточненным данным разведки, трое оккупантов погибли, еще двое ранены.
Украинцы уже отреагировали на данную новость:
"Снаряд, по пьяни, не туда сунули", "Самоликвидация", - писали в сети.
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Ранее мы сообщали, что ВСУ увеличивают боеготовность на юге Украины из-за вероятного нападения России.
В последнее время активно обсуждают активизацию российских войск в южном регионе, в частности - военные учения "Кавказ". Вполне вероятно, что Россия стягивает большие силы к Черному морю, чтобы нанести новый удар.
Командующий Объединенными силами Сергей Наев утверждает, что пока украинские военнослужащие ничего не знают об активных действиях оккупантов на территории Крыма. В то же время, командование ОС ВСУ прилагает много усилий для добычи оперативных данных.
Напомним, под Донецком ликвидировали подельника Моторолы.
Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.
Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.