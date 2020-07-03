Инцидент произошел в ходе занятий по боевой подготовке во время выполнения практических упражнений стрельб. При этом огонь велся по позициям защитников Украины.

"В результате грубого нарушения мер безопасности во время эксплуатации вооружения и военной техники и слабую обученность личного состава расчет одного из минометов калибра 82 мм совершил двойное заряжание, вследствие чего произошел разрыв миномета и гибель и травмирование боевиков", - говорится в сообщении.