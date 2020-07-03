Відомий український письменник і художник Лесь Подерв'янський попередив українців

Так, він вважає, що "совок" треба руйнувати насамперед у собі, а не тільки в архітектурі міст.

Про це він сказав 2015 року в інтерв'ю "Styler".

"Поваляли монументи СРСР в Україні (державних діячів сталінських часів – прим ред.) – це дуже добре. Але це не означає, що справу закінчено. Тому що об'єкти можна які завгодно поваляти, а "совок" в Україні залишився. Набагато складніше взяти і зруйнувати його в собі. Дивіться: вже майже немає тих місць, де є Ленін, але дуже багато місць, де люди прийшли на берег чудової річки, випили і залишили пляшки, на*рали. Такі нюанси залишаються", - зазначив письменник.

Також раніше повідомлялося, що Лесь Подерв'янський заявив нібито найбільш підходящий для України державний лад – "анархія в своїй найкращій формі". Подерв'янський, українці – "народ, який не любить начальства".

"Він сьогодні обирає начальство, а завтра плює на нього. Ось до*цапи люблять своє начальство, і вони схильні до того, щоб йому підкорятися. Наш народ може сам впоратися без начальства", - вважає він.

За його словами, українцям необхідна така держава, де народ сам зможе виконувати основні управлінські функції. Як зазначив Подерв'янський, прогресивні країни теж рухаються до анархії, але у нас це чомусь не працює.

Нагадаємо, що Подерв'янський вказав на помилку Кремля в Україні.

Як повідомляла Politeka, Подерв'янський дав майстер-клас по спілкуванню з "братніми" росіянами.

Також Politeka писала, що Лесь Подерв'янський розніс «Квартал 95» без Зеленського.



