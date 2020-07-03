Известный украинский писатель и художник Лесь Подервянский предупредил украинцев

Так, он считает, что "совок" надо разрушать прежде всего в себе, а не только в архитектуре городов.

Об этом он сказал 2015 года в интервью "Styler".

"Поваляли монументы СССР в Украине (государственных деятелей сталинских времен – прим ред.) – это очень хорошо. Но это не означает, что дело закончено. Потому что объекты можно какие угодно повалять, а "совок" в Украине остался. Намного сложнее взять и разрушить его в себе. Смотрите: уже почти нет тех мест, где есть Ленин, но очень много мест, где люди пришли на берег чудесной речки, выпили и оставили бутылки, на*рали. Такие нюансы остаются", - отметил писатель.

Также ранее сообщалось, что Лесь Подервянский заявил якобы наиболее подходящий для Украины государственный строй – "анархия в своей лучшей форме". Подервянский, украинцы – "народ, не любящий начальства".





"Он сегодня выбирает начальство, а завтра плюет на него. Вот к*цапы любят свое начальство, и они склонны к тому, чтобы ему подчиняться. Наш народ может сам справиться без начальства", - считает он.

По его словам, украинцам необходимо такое государство, где народ сам сможет исполнять основные управленские функции. Как отметил Подервянский, прогрессивные страны тоже движутся к анархии, но у нас это почему-то не работает.

Напомним, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине.

Как сообщала Politeka, Подервянский дал мастер-класс по общению с "братскими" россиянами.

Также Politeka писала, что Лесь Подервянский разнес «Квартал 95» без Зеленского.



