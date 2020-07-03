Ватажок «ДНР» Денис Пушилін, мабуть, надихнувся прикладом Володимира Путіна і вирішив забезпечити собі безмежну владу на території «республіки»

Принаймні, на такі роздуми наштовхує інформація, опублікована телеграм-каналом «Донецький Абориген», передає Politeka.net.

Так, у Донецьку вже другий місяць знаходиться один з найбільш високооплачуваних політтехнологів Росії Дмитро Конов з позивним «Чайка». Він спеціалізується на проведенні виборів, а його послуги в місяць коштують десятки тисяч доларів.

У свою чергу, екс-регіонал Олександр Бобков почав збирати старих функціонерів ПР, які мають досвід у проведенні місцевих виборів, причому не тільки тих, хто залишився в Донецьку або виїхав в РФ чи Крим, але і розглядається можливість повернення таких з непідконтрольної бойовикам території України.

У подальшому вони планують об'єднатися зі структурами Пушилина «для спільної роботи».

«То тут, то там відбуваються витоки інформації з адміністрацій та осередків ОДДР підготовці списків на виборах 28 жовтня цього року, приклад – збори в адміністрації Докучаєвська, на яких керівник відкрито заявив про підготовку осінніх місцевих виборів і формування списків у "виграшну" партію», – йдеться у повідомленні.

Незважаючи на те, що підготовка до виборів в «республіці» кипить, одночасно з Україною 28 жовтня вони відбутися не можуть, тому що немає ніяких даних про те, що в них будуть задіяні спостерігачі від БДІПЛ ОБСЄ, то є і участь (а відтак і визнання результатів виборів Європою.

«Напрошується невтішний висновок - у Пушилина і афільованих до неї структур народився "хитрий" план по увічненню себе у владі. Точніше спроба повторити ситуацію дворічної давнини з проведенням виборів Пушилина і Народної Ради під нього», – зазначає автор.

Якщо вибори все ж таки відбудуться, незважаючи на їх очевидну нелегітимність, Пушилін і компанія зафіксують себе на Донбасі надовго.

«А ось відсутність міжнародних погоджень та офіційного участі Росії та Європи призведе до повного блокування переговорів по Донбасу. Що, в порівнянні з наслідками виборів Пушиліна, здасться квіточками...», – резюмував «Донецький Абориген».

Нагадаємо, озброєні бойовики придушили бунт проти Пушиліна.

Як повідомляла Politeka, ватажок «ДНР» Пушилін вибухнув погрозами в сторону Зеленського.

Також Politeka писала, що Пушилін видав плани для "перемоги" над Україною.