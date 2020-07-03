Главарь «ДНР» Денис Пушилин, видимо, вдохновился примером Владимира Путина и решил обеспечить себе безграничную власть на территории «республики»

По крайней мере, к таким размышлениям располагает информация, опубликованная телеграмм-каналом «Донецкий Абориген», передает Politeka.net.

Так, в Донецке уже второй месяц находится один из самых высокооплачиваемых политтехнологов России Дмитрий Конов с позывным «Чайка». Он специализируется на проведении выборов, а его услуги в меся обходятся в десятки тысяч долларов.

В своб очередь экс-регионал Александр Бобков начал собирать старых функционеров ПР, которые имеют опыт в проведении местных выборов, причем не только тех, кто остался в Донецке или уехал в РФ или Крым, но и рассматривается возможность возвращения таковых с неподконтрольной боевикам территории Украины.

В дальнейшем они планируют объединиться со структурами Пушилина «для совместной работы».

«То тут, то там происходят утечки информации из администраций и ячеек ОДДР подготовке списков и выборах на 28 октября этого года, пример – собрание в администрации Докучаевска, на котором руководитель в открытую заявил об подготовке осенних местных выборов и формировании списков в "выигрышную" партию», – говорится в сообщении.

Несмотря на то, что подготовка к выборам в «республике» кипит, одновременно с Украиной 28 октября они состояться не могут, потому что нет никаких данных о том, что в них будут задействованы наблюдатели от БДИПЧ ОБСЕ, то есть и участие (а в следствии и признания результатов) выборов Европой.

«Напрашивается неутешительный вывод - у Пушилина и аффилированных к нему структур родился "хитрый" план по увековечиванию себя во власти. Точнее попытка повторить ситуацию двухлетней давности с проведением выборов Пушилина и Народного Совета под него», – отмечает автор.

Если выборы все же состоятся, несмотря на их очевидную нелигитимность, Пушилин и компания зафиксируют себя на Донбассе надолго.

«А вот отсутствие международных согласований и официального участия России и Европы приведёт к полной блокировке переговоров по Донбассу. Что, по сравнению с последствиями выборов Пушилина, покажется цветочками...», – подытожил «Донецкий Абориген».

Напомним, вооруженные боевики подавили бунт против Пушилина.

Как сообщала Politeka, главарь «ДНР» Пушилин разразился угрозами в сторону Зеленского.

Также Politeka писала, что Пушилин выдал планы для "победы" над Украиной.