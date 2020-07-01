Український біатлоніст Дмитро Підручний розповів, як ставиться до росіян.

Своєю думкою він поділився під час інтерв'ю виданню "Главком", передає Politeka.net.

За словами Дмитра Пидручного, він зауважує, що Україна відхиляється від правильного шляху, в першу чергу це стосується державної мови. Він висловив сподівання, що жителі країни будуть пам'ятати про дії росіян, які довгі роки гнобили українців.

"загалом мені хочеться вірити, що ті зміни, які в країні настали після 2014 року, вже незворотні. Сподіваюся, люди читають історію і усвідомлюють, скільки разів ми страждали від нашого північного сусіда. І скільки від рук російських гинуло наших людей", - висловився Дмитро Підручний.

Біатлоніст додав, що під час змагань мало розмовляє з жителями Росії. За його словами, є багато росіян, незадоволених діями РФ проти України, тому не варто погано ставитися до всіх громадян країни-агресора.

"Я мало спілкуюся з росіянами. Хоча з їх спортсменами у мене нормальні відносини. Я не засуджую їх всіх поголівно", - зазначив спортсмен. - "Там є хороші люди, які підтримують Україну і розуміють. Зі спортсменами ми на політичні теми не розмовляємо".

Дмитро додав, що російські журналісти до нього не підходять, так як знають про його безкомпромісної проукраїнської позиції.

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