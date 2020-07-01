Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал, как относится к россиянам.

Своим мнением он поделился во время интервью изданию "Главком", передает Politeka.net.

По словам Дмитрия Пидручного, он замечает, что Украина "начала двигаться не туда", в первую очередь этом касается государственного языка. Он выразил надежду, что жители страны будут помнить о действиях русских, которые долгие годы угнетали украинцев.

"В целом мне хочется верить, что те изменения, которые в стране наступили после 2014 года, уже необратимы. Надеюсь, люди читают историю и осознают, сколько раз мы страдали от нашего северного соседа. И сколько от рук русских погибало наших людей", - высказался Дмитрий Пидручный.

Биатлонист добавил, что во время соревнований мало разговаривает с жителями России. По его словам, среди них есть люди, которые недовольны действиями РФ против Украины.

"Я мало общаюсь с россиянами. Хотя с их спортсменами у меня отношения нормальные. Я не осуждаю их всех поголовно", - отметил Пидручный. - "Там есть хорошие люди, которые поддерживают Украину и понимают. Со спортсменами мы на политические темы не разговариваем".

Дмитрий добавил, что российские журналисты к нему не подходят, так как знают о его бескомпромисной проукраинской позиции.

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