Популярний російський актор Павло Дерев'янко висловився про косметичні маніпуляції Володимира Путіна

Так, він заявив, що президент РФ Володимир Путін, очевидно, робить ін'єкції ботокса, однак "це нормально". 

Такою думкою артист поділився в інтерв'ю Юрію Дудю. Нове відео блогера вийшло на особистому YouTube-каналі Дудя 19 травня 2020 року (щоб подивитися, поскролльте новину вниз).

Популярні новини зараз

Біда з грошима українців, помста Росії і новий курс валют – головне за ніч

Юна невістка Пугачової з немовлям на руках приголомшила звісткою: "Сьогодні я стала..."

Зарплати українців злетять з 1 липня, в Кабміні озвучили нові суми: "Збільшать на..."

Вітряна дочка Пугачової Крістіна Орбакайте видовищно нагнулася в бікіні: "Ох, ось це..."
Показати ще

"Ти, коли на вождя дивишся, як думаєш, чи є там ботокс?" – запитав Дудь. Дерев'янко відповів, що: "Звичайно, він є".

Журналіст Дудь відразу ж запитав у актора може він зрозуміти логіку Путіна і пояснити, навіщо президент Росії колить собі ботокс. Дерев'янко одразу ж знайшов несподіване пояснення цьому.

"У сенсі, навіщо Путін колить ботокс? Щоб все виглядало естетично. Це нормально, я не вважаю це нормальним... На нього всі дивляться, це все зайві деталі, які можуть когось дратувати, кого-то відводить від суті", – заявив Дерев'янко.

Актор також зізнався, що і сам колов ботокс. Він робив це в 35 років, щоб позбутися від зморшок на лобі.

Також раніше повідомлялося, що чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов висловився про президента Росії Володимира Путіна.

За його словами, російський спортсмен викрив чинного правителя сусідньої країни у брехні. зокрема, все те, про що постійно говорить Путін, як він вихваляє реалії в Росії насправді брехня.

Нагадаємо, чемпіон світу розповів, як потрібно вчинити з Усиком.

Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму відкрито назвав РФ агресором.

Також Politeka писала, що чемпіон світу Журавльов розповів, чому Крим зрадив Україну.