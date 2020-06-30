Актор не бачить нічого поганого в ботоксі

Популярний російський актор Павло Дерев'янко висловився про косметичні маніпуляції Володимира Путіна

Так, він заявив, що президент РФ Володимир Путін, очевидно, робить ін'єкції ботокса, однак "це нормально".

Такою думкою артист поділився в інтерв'ю Юрію Дудю. Нове відео блогера вийшло на особистому YouTube-каналі Дудя 19 травня 2020 року (щоб подивитися, поскролльте новину вниз).

"Ти, коли на вождя дивишся, як думаєш, чи є там ботокс?" – запитав Дудь. Дерев'янко відповів, що: "Звичайно, він є".

Журналіст Дудь відразу ж запитав у актора може він зрозуміти логіку Путіна і пояснити, навіщо президент Росії колить собі ботокс. Дерев'янко одразу ж знайшов несподіване пояснення цьому.

"У сенсі, навіщо Путін колить ботокс? Щоб все виглядало естетично. Це нормально, я не вважаю це нормальним... На нього всі дивляться, це все зайві деталі, які можуть когось дратувати, кого-то відводить від суті", – заявив Дерев'янко.

Актор також зізнався, що і сам колов ботокс. Він робив це в 35 років, щоб позбутися від зморшок на лобі.

Також раніше повідомлялося, що чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов висловився про президента Росії Володимира Путіна.

За його словами, російський спортсмен викрив чинного правителя сусідньої країни у брехні. зокрема, все те, про що постійно говорить Путін, як він вихваляє реалії в Росії насправді брехня.

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