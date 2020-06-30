Популярний російський актор Павло Дерев'янко висловився про косметичні маніпуляції Володимира Путіна
Так, він заявив, що президент РФ Володимир Путін, очевидно, робить ін'єкції ботокса, однак "це нормально".
Такою думкою артист поділився в інтерв'ю Юрію Дудю. Нове відео блогера вийшло на особистому YouTube-каналі Дудя 19 травня 2020 року (щоб подивитися, поскролльте новину вниз).
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"Ти, коли на вождя дивишся, як думаєш, чи є там ботокс?" – запитав Дудь. Дерев'янко відповів, що: "Звичайно, він є".
Журналіст Дудь відразу ж запитав у актора може він зрозуміти логіку Путіна і пояснити, навіщо президент Росії колить собі ботокс. Дерев'янко одразу ж знайшов несподіване пояснення цьому.
"У сенсі, навіщо Путін колить ботокс? Щоб все виглядало естетично. Це нормально, я не вважаю це нормальним... На нього всі дивляться, це все зайві деталі, які можуть когось дратувати, кого-то відводить від суті", – заявив Дерев'янко.
Актор також зізнався, що і сам колов ботокс. Він робив це в 35 років, щоб позбутися від зморшок на лобі.
Також раніше повідомлялося, що чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов висловився про президента Росії Володимира Путіна.
За його словами, російський спортсмен викрив чинного правителя сусідньої країни у брехні. зокрема, все те, про що постійно говорить Путін, як він вихваляє реалії в Росії насправді брехня.
Нагадаємо, чемпіон світу розповів, як потрібно вчинити з Усиком.
Як повідомляла Politeka, чемпіон світу з Криму відкрито назвав РФ агресором.
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