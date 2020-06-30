Актер не видит в ботоксе ничего плохого

Популярный российский актер Павел Деревянко высказался о косметических манипуляциях Владимира Путина

Так, он заявил, что президент РФ Владимир Путин, очевидно, делает инъекции ботокса, однако "это нормально".

Таким мнением артист поделился в интервью Юрию Дудю. Новое видео блогера вышло на личном YouTube-канале Дудя 19 мая 2020 года (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

"Ты, когда на вождя смотришь, как думаешь, есть там ботокс?" – спросил Дудь. Деревянко ответил, что: "Конечно, он есть".

Журналист Дудь сразу же спросил у актера может ли он понять логику Путина и объяснить, зачем президент России колит себе ботокс. Деревянко сразу же нашел неожиданное объяснение этому.

"В смысле, зачем Путин колит ботокс? Чтобы эстетично все выглядело. Это нормально, я не считаю это не нормальным... На него все смотрят, это все лишние детали, которые могут кого-то раздражать, кого-то уводить от сути", – заявил Деревянко.

Актер также признался, что и сам колол ботокс. Он делал это в 35 лет, чтобы избавиться от морщин на лбу.

Также ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о президенте России Владимире Путине.

По его словам, российский спортсмен уличил действующего правителя соседней страны во лжи. В частности, все то, о чем постоянно твердит Путин, как он восхваляет реалии в России на самом деле вранье.

Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.

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