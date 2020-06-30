Колишній захисник московських "Спартака" і "Динамо" Віталій Д'яков висловився про Володимира Путіна

Так, він заявив, що в Росії немає альтернативи Володимиру Путіну, згадавши президента України Володимира Зеленського.

Таку думку він висловив 2020 року в інтерв'ю виданню Sport24.ru.

"Якщо в цілому розглядати, то я за Путіна. Якщо, як кажуть, все погано і жахливо, то повинна бути альтернатива Путіну. На сьогоднішній день я її не бачу, немає альтернативи Путіну. Я не думаю, що якщо нашим президентом стане Навальний або хтось із комуністів, то буде жити краще і простіше. В Україні ось вибрали актора і спочатку раділи і стрибали. А час минув, і вже не так всі задоволені, як рік тому", – заявив Д'яков.

Також раніше повідомлялося, що чотириразовий олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов висловився про президента Росії Володимира Путіна.

За його словами, російський спортсмен викрив чинного правителя сусідньої країни у брехні. зокрема, все те, про що постійно говорить Путін, як він вихваляє реалії в Росії насправді брехня.

Легендарний біатлоніст зазначив, що президентом Росії повинен стати Олександр Лукашенко. Він пояснив, що на відміну від президента РФ, який постійно бреше про стан справ у РФ, Лукашенко нібито говорить все, не приховуючи ні однієї деталі.

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