Бывший защитник московских "Спартака" и "Динамо" Виталий Дьяков высказался о Владимире Путине
Так, он заявил, что в России нет альтернативы Владимиру Путину, упомянув президента Украины Владимира Зеленского.
Такое мнение он высказал 2020 года в интервью изданию Sport24.ru.
"Если в целом рассматривать, то я за Путина. Если, как говорят, все плохо и ужасно, то должна быть альтернатива Путину. На сегодняшний день я ее не вижу, нет альтернативы Путину. Я не думаю, что если нашим президентом станет Навальный или кто-то из коммунистов, то будет жить лучше и проще. В Украине вот выбрали актера и сначала радовались и прыгали. А время прошло, и уже не так все довольны, как год назад", – заявил Дьяков.
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Также ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о президенте России Владимире Путине.
По его словам, российский спортсмен уличил действующего правителя соседней страны во лжи. В частности, все то, о чем постоянно твердит Путин, как он восхваляет реалии в России на самом деле вранье.
Легендарный биатлонист отметил, что президентом России должен стать Александр Лукашенко. Он объяснил, что в отличии от президента РФ, который постоянно лжет о положении дел в РФ, Лукашенко якобы говорит все, не скрывая ни одной детали.
Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.
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