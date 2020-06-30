Бывший защитник московских "Спартака" и "Динамо" Виталий Дьяков высказался о Владимире Путине

Так, он заявил, что в России нет альтернативы Владимиру Путину, упомянув президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение он высказал 2020 года в интервью изданию Sport24.ru.

"Если в целом рассматривать, то я за Путина. Если, как говорят, все плохо и ужасно, то должна быть альтернатива Путину. На сегодняшний день я ее не вижу, нет альтернативы Путину. Я не думаю, что если нашим президентом станет Навальный или кто-то из коммунистов, то будет жить лучше и проще. В Украине вот выбрали актера и сначала радовались и прыгали. А время прошло, и уже не так все довольны, как год назад", – заявил Дьяков.

Также ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о президенте России Владимире Путине.

По его словам, российский спортсмен уличил действующего правителя соседней страны во лжи. В частности, все то, о чем постоянно твердит Путин, как он восхваляет реалии в России на самом деле вранье.

Легендарный биатлонист отметил, что президентом России должен стать Александр Лукашенко. Он объяснил, что в отличии от президента РФ, который постоянно лжет о положении дел в РФ, Лукашенко якобы говорит все, не скрывая ни одной детали.

Напомним, чемпион мира рассказал, как нужно поступить с Усиком.

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