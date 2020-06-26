Ватажок «ДНР» Денис Пушилін змушений був у терміновому порядку згладжувати скандал, який спровокував своєю заявою спікер «військового командування» Едуард Басурін
Як відомо, бойовик заявив, що «ДНР» нічого не винна російським найманцям і місцевим «ополченцям», які воювали в першій хвилі проти України, передає Politeka.net.
Це прозвучало в ефірі телеканалу «Оплот» і викликало обурення «захисників», які розраховували на матеріальну допомогу за участь у боях за Донбас.
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У свою чергу Пушилін поспішив запевнити, що всі, хто воював, не будуть забуті, про що повідомив у своєму телеграм-каналі.
«Гарантований соціальний захист військовослужбовців і членів їх сімей для нас в пріоритеті. Ведеться робота по внесенню змін до низки основоположних законів, які регламентують цю сферу. Вже в цьому році планується почати виплату пенсій військовослужбовцям. Сформований перелік збройних формувань, служба в яких дає підстави претендувати на отримання статусу учасника бойових дій. На даний момент відпрацьовується механізм розгляду звернень та визначаються джерела фінансування програми, а також можливі терміни початку її реалізації», – написав він.
Більш того, маріонетка Кремля пообіцяв допомогти терористам з грошима на протезування втрачених під час бойових дій кінцівок.
«Після повного загоєння ран протезування буде проведено у нас в Республіці», – запевнив він за підсумками візиту в травматологічний центр, де лежать троє представників «народної міліції», що отримали важкі поранення.
Як відомо, сам ватажок «ДНР» на життя в «республіці» не скаржиться. Він мешкає в одному з найкрасивіших і найбагатших будинків Донецька, віджатому у місцевого бізнесмена, який той будував для себе і своєї сім'ї.
Нагадаємо, ватажок «ДНР» Пушилін видав плани для «перемоги» над Україною.
Як повідомляла Politeka, ватадок "ДНР" Пушилін вибухнув погрозами в сторону Зеленського.
Також Politeka писала, що бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.