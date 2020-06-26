Ватажок «ДНР» Денис Пушилін змушений був у терміновому порядку згладжувати скандал, який спровокував своєю заявою спікер «військового командування» Едуард Басурін

Як відомо, бойовик заявив, що «ДНР» нічого не винна російським найманцям і місцевим «ополченцям», які воювали в першій хвилі проти України, передає Politeka.net.

Це прозвучало в ефірі телеканалу «Оплот» і викликало обурення «захисників», які розраховували на матеріальну допомогу за участь у боях за Донбас.

#Басурин: Человек, который в 14м году взял оружие защищать своих родных, Родину, религию. Мы теперь обязаны ему за это, что он взял оружие? Тогда зачем он его брал? Если за это ты просишь материальное вознаграждение, то нахрена ты, вообще, шёл? https://t.co/P7HsguncJO pic.twitter.com/9qbQ3qPaJR — Necro Mancer (@666_mancer) June 24, 2020

У свою чергу Пушилін поспішив запевнити, що всі, хто воював, не будуть забуті, про що повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Гарантований соціальний захист військовослужбовців і членів їх сімей для нас в пріоритеті. Ведеться робота по внесенню змін до низки основоположних законів, які регламентують цю сферу. Вже в цьому році планується почати виплату пенсій військовослужбовцям. Сформований перелік збройних формувань, служба в яких дає підстави претендувати на отримання статусу учасника бойових дій. На даний момент відпрацьовується механізм розгляду звернень та визначаються джерела фінансування програми, а також можливі терміни початку її реалізації», – написав він.

Більш того, маріонетка Кремля пообіцяв допомогти терористам з грошима на протезування втрачених під час бойових дій кінцівок.

«Після повного загоєння ран протезування буде проведено у нас в Республіці», – запевнив він за підсумками візиту в травматологічний центр, де лежать троє представників «народної міліції», що отримали важкі поранення.

Як відомо, сам ватажок «ДНР» на життя в «республіці» не скаржиться. Він мешкає в одному з найкрасивіших і найбагатших будинків Донецька, віджатому у місцевого бізнесмена, який той будував для себе і своєї сім'ї.

Нагадаємо, ватажок «ДНР» Пушилін видав плани для «перемоги» над Україною.

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