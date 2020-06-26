Російський музикант та лідер рок-групи "Аліса" Костянтин Кінчев розповів, що думає про президента РФ Володимира Путіна

Як передає Politeka.net , свою оцінку російському лідерові він дав інтерв'ю журналісту Юрію Дудю (щоб подивитися відео доскрольте сторінку до кінця)

Перш за все артист зазначив, що навіть не привітався б при зустрічі з президентом РФ.

Водночас Кінчев впевнений, що відхід Путіна від влади згубно вплинув би на ситуацію в країні.

"Мене "Єдина Росія" обурює. Я не люблю "Єдину Росію". Та мені і Путін набрид, чесно кажучи. Інша справа, що мені зрозуміло, що без нього почнеться "дерибан" країни". Тому хай сидить, хоча він мені набрид. Ну скільки можна його бачити вже бачити не можу! Скільки хоче, хай стільки й сидить, як цар-батюшка. Було б краще, щоб він прийняв вже вінчання на царство, і заспокоїлися б усі. Я взагалі за монархію, тому що на такій величезній території може тільки монарх керувати", - зазначив співак.





Раніше, відомий музикант Олексій Лебединський озвучив думку, що в російському суспільстві досить багато людей, які розуміють злочинність путінського режиму в Росії і підтримують Україну в її війні за територіальну цілісність.

Водночас він упевнений, що жителі РФ не мають можливості повстати проти влади.

"Хлопці, у нас страшна ситуація в Росії, у нас не рипнутися. У вас не було такої ситуації, коли ви змінювали свою владу. Ви молодці, ви це зробили і можете це зробити ще і ще раз. Тому у вас, слава Богу, вибудовується щось нормальне. Тобто, люди вже бояться нахабніти і розуміють, що народ може відповісти. В Росії немає такого", - переконаний музикант.

Також ми повідомляли, що російський письменник Віктор Єрофєєв висловив думку, що агресія Росії проти України припиниться вже після відходу президента РФ Володимира Путіна.

За його совами, при нинішньому президенті РФ питання війни України та Росії ніколи не вирішиться.

Нагадаємо, що Лебединський висловився про росіян, поставивши в приклад українців

Як повідомляла Politeka, Лебединський присоромив Росію за агресію проти України

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