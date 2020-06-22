Окупанти викрали і вивезли громадянку Іспанії, яка наважилася зняти російський прапор в Донецьку

Як повідомляє Politeka.net, подробиці історії передає портал "Діалог".

Євгенія Йепес-Винуэсу (Лукиенко) вважає свій рідний Донецьк територією України, а тому зняла з зовнішньої стіни своєї квартири прапор РФ. За даними джерел, бойовики викрали громадянку Іспанії 3 червня і випустили тільки 21 червня - весь цей час говорили, що вона знаходиться під слідством". Дівчину привезли назад в її квартиру і дали 30 хвилин на збори, а потім насильно вивезли з міста до лінії розмежування.

Громадянці Іспанії вдалося зв'язатися з родичами, яким вона розповіла про події в полоні. За словами Євгенії, перші кілька днів терористи били її. Вона припускає, що бойовики вирішили її видворити з Донецька через резонансу, який отримав випадок з викраденням. Адже за неї заступилася як українська сторона, включаючи переговірників в Мінську, так і іспанське посольство в Україні.

Раніше стало відомо, що бойовики почали "прикрашати" Донецьк російськими прапорами. Триколори розвісили прямо на балконах жителів «республіки», про що розповів блогер Денис Казанський:

«Бойовики ДНР без попиту чіпляють людям на балкони російські триколори. Хто зніме - того потім на підвал, як Євгену Йепес-Веньеса».

Нагадаємо, РФ почала масову ліквідацію на Донбасі, люди вийшли на бунт: "Геть від нашої...".

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбасу.