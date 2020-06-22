Оккупанты похитили и вывезли гражданку Испании, которая осмелилась снять российский флаг в Донецке

Как сообщает Politeka.net, подробности истории передает портал "Диалог".

Евгения Йепес-Винуэсу (Лукиенко) считает свой родной Донецк территорией Украины, а потому сняла с внешней стены своей квартиры флаг РФ. По данным источников, боевики похитили гражданку Испании 3 июня и выпустили только 21 июня - все это время говорили, что она находится под "следствием". Девушку привезли обратно в ее квартиру и дали 30 минут на сборы, а потом насильно вывезли из города к линии разграничения.

Гражданке Испании удалось связаться с родственниками, которым она рассказала о произошедшем в плену. По словам Евгении, первые несколько дней террористы избивали ее. Она предполагает, что боевики решили ее выдворить из Донецка из-за резонанса, который получил случай с похищением. Ведь за нее вступилась как украинская сторона, включая переговорщиков в Минске, так и испанское посольство в Украине.

Ранее стало известно, что боевики начали "украшать" Донецк российскими флагами. Триколоры развесили прямо на балконах жителей «республики», о чем рассказал блогер Денис Казанский:

«Боевики ДНР без спроса цепляют людям на балконы российские триколоры. Кто снимет - того потом на подвал, как Евгению Йепес-Веньеса».

Напомним, РФ начала массовую ликвидацию на Донбассе, люди вышли на бунт: "Вон от нашей...".

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что сильнейший союзник Украины поставил Зеленского в тупик из-за Донбасса.