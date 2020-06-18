Страх президента РФ за своє здоров'я не знає меж

Вісім десятків ветеранів ВВВ, які на параді Перемоги будуть сидіти поруч з російським президентом Володимиром Путіним, відправили на двотижневу самоізоляцію

Це зроблено для того, щоб ніхто з них ненароком не заразив главу держави коронавірусом, передає видання Bloomberg з посиланням на двох чиновників, які знають деталі підготовки до заходу.

За інформацією ресурсу, ветерани, які 24 червня з'являться на Червоній площі, зараз нібито знаходяться на ізоляції на особливому курорті за межами Москви. В наступну середу їх привезуть прямо на парад, де вони складуть компанію Путіну.

Відзначимо, що поки в Росії бушує епідемія вірусу, яким заразилися вже понад 550 тисяч осіб, Путін ховається у своїй підмосковній резиденції в Ново-Огарьово і настільки обмежив поїздки, що навіть відмовився з'явитися на освяченні храму ЗС РФ.

Його страх заразитися пояснюють тим, що він знаходиться в групі ризику за віком, а цією недугою вже перехворіли люди з його близького оточення, включаючи прес-секретаря Дмитра Пєскова і прем'єр-міністра Михайла Мішустіна.

У соцмережах такі заходи вже стали предметом глузувань.

- Владимир Владимирович, ограничения снимаем?

- Конечно!

- Кафе, салоны красоты, голосование?

- Само собой! Вирус побежден полностью!

- Так может и ветеранов не изолировать?

- Не настолько полностью pic.twitter.com/p4XSheRVgl — Усы Пескова (@Sandy_mustache) June 18, 2020

«Ссить. Це тобі не печенігів бити клавіатурою», «За нецільове витрачання бюджетних коштів у великих (понад 1,5 млн. рублів) або особливо великому розмірі (понад 7,5 млн. руб.) передбачена кримінальна відповідальність (ст. 285.1 Кримінального кодексу РФ) - це про парад і марне «голосування»», «Цинізм і лицемірство вищого порядку», «Боюся припустити, що зроблять вже з тими, хто запланований на потиск руки. Роботизують чи вакумуюють?», – пишуть у коментарях.

Раніше ми розповідали про те, що в резиденції Путіна встановлять дезінфікуючий туннель, щоб додатково захистити главу держави від можливого зараження вірусом.

Нагадаємо, Лукашенко потужно нашкодив Путіну, відправивши на парад заражених військових.

Як повідомляла Politeka, Путін у яскравій піжамі засвітився перед росіянами, соцмережі ридають.

Також Politeka писала, що Путін вийшов на зв'язок і довів росіян до сліз своїм боягузливим вчинком.