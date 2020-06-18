Страх президента РФ за свое здоровье не знает границ

Восемь десятков ветеранов ВОВ, которые на параде Победы будут сидеть рядом с российским президентом Владимиром Путиным, отправили на двухнедельную самоизоляцию

Это сделано для того, чтобы никто из них ненароком не заразил главу государства коронавирусом, передает издание Bloomberg со ссылкой на двух чиновников, знающих детали подготовки к мероприятию.

По информации ресурса, ветераны, которые 24 июня появятся на Красной площади, сейчас якобы находятся на изоляции на особом курорте за пределами Москвы. В следующую среду их привезут прямо на парад, где они составят компанию Путину.

Отметим, что пока в России бушует эпидемия вируса, которым заразились уже свыше 550 тысяч человек, Путин скрывается в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево и настолько ограничил поездки, что даже отказался появиться на освящении храма ВС РФ.

Его страх заразиться поясняют тем, что он находится в группе риска по возрасту, а этим недугом уже переболели люди из его близкого окружения, включая пресс-секретаря Дмитрия Пескова и премьер-министра Михаила Мишустина.

В соцсетях такие меры предосторожности уже стали предметом насмешек.

- Владимир Владимирович, ограничения снимаем?

- Конечно!

- Кафе, салоны красоты, голосование?

- Само собой! Вирус побежден полностью!

- Так может и ветеранов не изолировать?

- Не настолько полностью pic.twitter.com/p4XSheRVgl — Усы Пескова (@Sandy_mustache) June 18, 2020

«Ссыт. Это тебе не печенегов бить клавиатурой», «За нецелевое расходование бюджетных средств в крупном (свыше 1,5 млн. рублей) или особо крупном размере (свыше 7,5 млн. руб.) предусмотрена уголовная ответственность (ст. 285.1 Уголовного кодекса РФ) - это про парад и бесполезное «голосование»», «Цинизм и лицемерие высшего порядка», «Боюсь предположить, что сделают уже с теми, кто запланирован на пожатие руки. Роботизируют или вакуумируют?», – пишут в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, что в резиденции Путина установят дезинфицирующий тоннель, чтобы дополнительно защитить главу государства от возможного заражения вирусом.

Напомним, Лукашенко мощно подгадил Путину, отправив на парад зараженных военных.

Как сообщала Politeka, Путин в яркой пижаме засветился перед россиянами, соцсети рыдают.

Также Politeka писала, что Путин вышел на связь и довел россиян до слез своим трусливым поступком.