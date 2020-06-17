Российский президент Владимир Путин решил себя еще больше обезопасить от заражения китайским вирусом

В резиденции главы РФ в в подмосковном Ново-Огарево появился специальный тоннель для дезинфекции и защиты от опасной инфекции.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на росСМИ.

Принцип его работы состоит в том, что каждый посетитель, проходящий через тоннель, оказывается в «мелкодисперсном водном тумане», покрывающем одежду и открытые участки тела дезинфицирующим раствором.

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, еще два таких же тоннеля для дезинфекции установлены в Кремле.

В соцсетях подобные меры предосторожности не остались незамеченными и вызвали соответствующую реакцию.

«Не удивлюсь, если сам ВВ спит в дезинфицирующей кровати, как вампир)», «Прямо как в фильмах про обезумевшего диктатора», «Помнится, русских князей, приезжавших на поклон к хану в орду, прогоняли между рядами горевших костров – чтобы очистить от злых помыслов и изгнать бесов. Многие отказывались от этого унижения. Ну, их убивали, естественно. Кто-нибудь отказался идти по туннелю из современных то князей?», «Высококачественный клинический туннельный идиотизм!», «Свет в конце тоннеля будет?», «А если кто-то туннель перекроет? Рискованный у нас царь!».

Тем временем статистика по коронавирусу в России не внушает оптимизма. Число заболевших перевалило за 553 тысячи человек, погибших – 7478. При этом намерения провести голосования по поправкам в Конституцию у власти твердые как никогда.

Сам же Путин в последнее время не появляется на публике, ограничиваясь видеообращениями. Он даже не приехал на освящение храма ВС РФ в Подмосковье.

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