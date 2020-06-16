Російський співак Олексій Лебединський яскраво висловився про Крим, звернувшись до РФ

Так, він звернувся 2017 року з жорсткою заявою до всіх прихильників анексії Криму. За його словами, справжні люди, це ті представники влади та російського шоубізу, які без роздумів виступають за повернення анексованого Криму Україні.

У той же час, він жорстко розкритикував, тих росіян, які підтримують анексію Криму, передає видання Депо.

"Я вважаю людьми тільки тих російських політиків і журналістів, які на питання "що робити з Кримом" однозначно і без роздумів відповідають: "негайно повернути Україні і вибачитися". Решта - фуфло бля*ське або гон*они. Крапка", — написав він.

Зараз артист проживає в США, так як поїхав туди, щоб уникнути переслідувань на Росії.

"Якщо в моїй рідній Росії тепер не можна говорити правду, і треба ссать під крамницю за свободу слова про приналежність Криму і багатьох інших явних речей, то краще їхати в чужу, де можна бути вільним. Кожен вибирає сам по балансу його особистого терпіння і можливостей. Я не дорікаю вас у бездіяльності і страху перед поганою російською владою і системою, я розумію, чим ви ризикуєте, але і не смійте звинувачувати тих, хто поїхав на чужину, не витримавши свавілля, бажаючи бути вільними", - додав він.

Він також зазначив, що росіяни повинні об'єднатися, адже у них є спільний ворог - путінська банда.

"У нас з Україною є один спільний ворог - путінська банда, яка веде Росію до розвалу і весь світ до війни. І дуже часто люди, які живуть за межами Росії, роблять набагато більше для визволення Росії від гніту, ніж ті, хто навряд чи може поворухнутися на російській території", - резюмував Лебединський.

Нагадаємо, що Лебедінський висловився про росіян, поставивши в приклад українців.

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