Российский певец Алексей Лебединский ярко высказался о Крыме, обратившись к РФ

Так, он обратился 2017 года с жестким заявлением ко всем сторонникам аннексии Крыма. По его словам, настоящие люди, это те представители власти и российского шоубиза, которые без раздумий выступают за возращение аннексированного Крыма Украине.

В то же самое время, он жестко раскритиковал, тех россиян, которые поддерживают аннексию Крыма, передает издание Депо.

"Я считаю людьми только тех российских политиков и журналистов, которые на вопрос "что делать с Крымом" однозначно и без раздумий отвечают "немедленно вернуть Украине и извиниться". Остальные - фуфло бля*ское или гон*оны. Точка", — написал он.

Сейчас артист проживает в США, так как уехал туда, чтобы избежать преследований на России.

"Если в моей родной России теперь нельзя говорить правду, и надо ссать под лавку за свободу слова о принадлежности Крыма и многих других явных вещах, то лучше уезжать в чужую, где можно быть свободным. Каждый выбирает сам по балансу его личного терпения и возможностей. Я не упрекаю вас в бездействии и страхе перед плохой российской властью и системой, я понимаю, чем вы рискуете, но и не смейте обвинять тех, кто уехал на чужбину, не выдержав произвола, желая быть свободными", - добавил он.

Он также отметил, что россияне должны обьдиниться, ведь у них есть общий враг - путинская банда.

"У нас с Украиной есть один общий враг - путинская банда, которая ведет Россию к развалу и весь мир до войны. И очень часто люди, которые живут за пределами России, делают гораздо больше для освобождения России от гнета, нежели те, кто вряд ли может пошевелиться на российской территории", - резюмировал Лебединский.

Напомним, что Лебединский высказался о россиянах, поставив в пример украинцев.

Как сообщала Politeka, Лебединский пристыдил Россию за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что разгневанный Лебединский "напророчил" Путину печальное будущее.