Російський скандальний письменник Захар Прилепін, який воював на стороні терористів "ДНР", зробив різкий випад у бік України

Зокрема, Прилепін висловив упевненість, що окуповані Донецька і Луганська області "не повернуться до складу України", і це обернеться для країни катастрофою.

Про це він заявив 2019 року в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда".

"Я впевнений, що жителі Донбасу в майбутньому не повернуться в Україну. Це буде катастрофа. Адже ми живемо у світі, в якому географічних придбань не було ні в кого, навіть у самих великих держав, скільки б і де вони не воювали. А у нас є Крим і потенційно є Донбас", – висловився письменник-терорист.

Крім цього, Прилепін зазначив, що у соратників "ДНР" в даний час є механізми впливу на Україну, так як держава не може відмовитися від тимчасово окупованих областей.

Він додав, що прихильники та бойовики "Л/ДНР" неодмінно "переформатують" нинішню українську владу. За його словами, терористи будуть маніпулювати українською владою і почнуть її кудись зрушувати.

"Є земля, героїка і можливість впливати на процеси в Україні, яка не може відмовитися від цієї території, маніпулювати її владою, поки ми її не зрушимо і не переформатуємо. Як би цинічно це не звучало по відношенню до жителів Донбасу", – підсумував він свій божевільний спіч.

Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.

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