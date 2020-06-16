Российский скандальный писатель Захар Прилепин, который воевал на стороне террористов "ДНР", сделал резкий выпад в сторону Украины

В частности, Прилепин выразил уверенность, что оккупированные Донецкая и Луганская области "не вернутся в состав Украины", и это обернется для страны катастрофой.

Об этом он заявил 2019 года в интервью изданию "Комсомольская правда".

"Я уверен, что жители Донбасса в будущем не вернутся в Украину. Это будет катастрофа. Ведь мы живем в мире, в котором географических приобретений не было ни у кого, даже у самых великих держав, сколько бы и где они ни воевали. А у нас есть Крым и потенциально есть Донбасс", – высказался писатель-террорист.

Помимо этого, Прилепин отметил, что у соратников "ДНР" в настоящее время есть механизмы влияния на Украину, так как государство не может отказаться от временно оккупированных областей.

Он добавил, что сторонники и боевики "Л/ДНР" непременно "переформатируют" нынешнюю украинскую власть. По его словам, террористы будут манипулировать украинской властью и начнут ее куда-то сдвигать.

"Есть земля, героика и возможность воздействовать на процессы в Украине, которая не может отказаться от этой территории, манипулировать ее властью, пока мы ее не сдвинем и не переформатируем. Как бы цинично это ни звучало по отношению к жителям Донбасса", – подытожил он свой безумный спич.

Напомним, истеричный Прилепин «наметил» украинские территории.

Как сообщала Politeka, террориста Прилепина опозорили свои же: всплыла правда о похождениях российских звезд на Донбассе.

Также Politeka писала, что террорист Прилепин "отобрал" у Украины вышиванки.