Конфлікт України і РФ вже всім набрид, але досі декому вигідний



Таку думку висловив комік Володимир Данилець в інтерв'ю «112 Україна».

За його словами, війна не потрібна нікому, крім декількох сімей в Україні".



"Люди вже втомилися від всього цього. Люди зрозуміли, що та війна нікому не потрібна. І що та війна, яка йде, або цей конфлікт - він зроблений для кількох сімей в Україні. Люди це вже розуміють. Я щороку приїжджаю до себе в село, то раніше було: "Ти дивись, що москалі творять, що це робиться"? А зараз вже: "А за що наші хлопці гинуть? Що, наші керівники не можуть домовитися?", - зазначив він.

Також комік впевнений, що все налагодиться, оскільки перші кроки вже зроблені.

"При бажанні все можна зробити. Полонених же звільнили, потихеньку і цей конфлікт можна погасити. Наші батьки - росіяни, українці, ми розуміємо один одного - це все можна вирішити. Але, мабуть, це декому потрібно", - заявив він.

Раніше музикант Віктор Бронюк заявив, що Європа лише нещодавно почала відрізняти Україну і Росію завдяки конфлікту на Донбасі і після анексії Криму.

"Коли-то був свідком, як у Стамбулі один з гідів запитує: "Руськи, Інгліш, Дойч?". Я кажу: "українською". Він не зрозумів. Моя знайома перевела. Він каже: "Української мови немає". Вона говорить: "Як немає?". Він: "Ну, всі українці розмовляють російською". І він почасти має рацію, адже ми люди комунікабельні, толерантні", - згадав Бронюк.

Крім того, артист звернув увагу, що зараз ситуація змінюється і іноземці починають розрізняти росіян і українців

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