Конфликт Украины и РФ уже всем надоел, но до сих пор некоторым выгоден



Такое мнение выразил комик Владимир Данилец в интервью «112 Украина».

По его словам, война не нужна никому, кроме "нескольких семей в Украине".



"Люди уже устали от всего этого. Люди поняли, что и война никому не нужна. И что та война, которая идет, или этот конфликт - он сделан для нескольких семей в Украине. Люди уже это понимают. Я каждый год приезжаю к себе в деревню, то раньше было: "Ты смотри, что москали творят, что это делается"? А сейчас уже: "А за что наши ребята гибнут? Что, наши руководители не могут договориться?",- отметил он.

Также комик уверен, что все может наладится, так как первые шаги уже сделаны.

"При желании все можно сделать. Пленных же освободили, потихоньку и этот конфликт можно погасить. Наши родители - русские, украинцы, мы друг друга понимаем - это все можно решить. Но, видимо, это некоторым нужно", - заявил он.

Ранее музыкант Виктор Бронюк заявил, что Европа лишь недавно начала отличать Украину и Россию благодаря конфликту на Донбассе и после аннексии Крыма.

"Когда-то был свидетелем, как в Стамбуле один из гидов спрашивает: "Руски, Инглиш, Дойч?". Я говорю: "На украинском". Он не понял. Моя знакомая перевела. Он говорит: "Украинского языка нет". Она говорит: "Как нет?". Он: "Ну, все украинцы разговаривают на русском". И он отчасти прав, ведь мы люди коммуникабельные, толерантные", - вспомнил Бронюк.

Кроме того, артист обратил внимание, что сейчас ситуация меняется и иностранцы начинают различать россиян и украинцев

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