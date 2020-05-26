Известный российский комик Александр Гудков жестко высказался о России

Артист сравнил страну с круассаном, который черствеет. Об этом он заявил 2020 года в интервью журналистке Ксении Собчак на ее Youtube-канале (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Россия - это круассанчик, который не печется, а черствеет. Чтобы было не так, нужно выпечь новый. Ее уже не спасти, лучше "резать, не дожидаясь перитонита". По мне, это конечно радикальный метод, лучше убрать на пути к ожиданию гниения, чем ждать, когда этот нарыв сам разорвется", - заявил комик.

Кроме того, он высказался о том, что произойдет с юмором в РФ. Так, он отметил, что в будущем "гайки закрутят еще больше".

"Чтобы шутить как-то по-другому, нам нужно просто жить в другой стране. Для определенной нации - определенный юмор, юмор, который мы заслуживаем. Как бы это не было печально. Я уверен, что в будущем будет еще другая градация. Гайки еще больше закрутят", - ответил Гудков.

Также ранее сообщалось, что российский режиссер Евгений Понасенков раскритиковал реалии в России и раскрыл во что превратилась РФ. По его словам, Россия – это не страна эффективных менеджеров, а страна феодалов, надсмотрщиков и иногда психопатов.

"У нас никогда особо не думали о цене. Россия – это не страна эффективных менеджеров, а страна феодалов, надсмотрщиков и иногда психопатов. Я имею в виду тех, кто дорывается до власти. И так происходило веками", – отметил Понасенков.

Как сообщала Politeka, Невзоров вывел на чистую воду врунишку Путина.

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