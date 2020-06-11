Представники російських спецслужб розганяють у соціальних мережах новий фейк про «поганих українців» у Лівії

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив блогер Nachtigal.

«Смішний фейк розганяється зараз у мережі - нібито в боях у південному Тріполі брали участь українські найманці в складі ПВК «Вагнер». Смішний тому, що в якості доказів представлені такі ось фото».

Тут же опубліковані і знімки, про які згадує автор.

«Поставте собі запитання: українець зміг би назвати сам себе «хохлом», видати тризуб Посейдона за герб України і, нарешті, написати з грубими помилками «Слава Украіnе»? А виконавці змогли», – резонно зазначає він.

З наведених аргументів стає зрозуміло, що це російські фахівці з інформаційно-психологічних операцій з ГРУ РФ ведуть пропагандистську кампанію, щоб «забруднити» українців участю в лівійському конфлікті на боці військового злочинця Халіфи Хафтара.

Раніше ми писали про те, що російський дипломат Олександр Алімов оскандалився в мережі фейком про звірства ЗСУ на Донбасі в 2014 році. Він звинуватив Українських військових в обстрілі Слов'янська, в результаті якого нібито загинула шестирічна дівчинка.

Россиянин опублікував знімок дитини, якого чоловік ніс на руках, і портрет «Поліни». Однак, як виявилося, на знімку була шестирічна росіянка, яку в Усурійську збив таксист.

Ми також писали про те, що колишній донецький журналіст Володимир Корнілов поміркував про початок війни в Донецьку 26 травня 2014 року в ефірі ток-шоу пропагандиста Володимира Соловйова.

Він заявив, що після першого пострілу у бік вокзалу, аеропорту «Україна назавжди втратила Донецьк», який тепер «ніякими мінськами, ніякими силами ніхто і ніколи не зможе більше впхати назад в Україну».

Нагадаємо, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі.

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР" побудували військову базу прямо біля школи, фото.

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