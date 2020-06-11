Представители российских спецслужб разгоняют в социальных сетях новый фейк о «плохих украинцах» в Ливии

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил блогер Nachtigal.

«Смешной фейк разгоняется сейчас в сети - якобы в боях в южном Триполи участвовали украинские наёмники в составе ЧВК «Вагнер». Смешной потому, что в качестве доказательств представлены такие вот фото».

Тут же опубликованы и снимки, о которых упоминает автор.

«Задайте себе вопрос: украинец смог бы назвать сам себя «хохлом», выдать тризубец Посейдона за герб Украины и, наконец, написать с грубыми ошибками «Слава Украine»? А исполнители смогли», – резонно отмечает он.

Из приведенных аргументов становится понятно, что это российские специалисты по информационно-психологическим операциям из ГРУ РФ ведут пропагандистскую кампанию, чтобы «замарать» украинцев участием в ливийском конфликте на стороне военного преступника Халифы Хафтара.

Ранее мы писали о том, что российский дипломат Александр Алимов оскандалился в сети фейком о зверствах ВСУ на Донбассе в 2014 году. Он обвинил Украинских военных в обстреле Славянска, в результате которого якобы погибла шестилетняя девочка.

Россиянин опубликовал снимок ребенка, которого мужчина нес на руках, и портрет «Полины». Однако, как оказалось, на снимке была шестилетняя россиянка, которую в Уссурийске сбил таксист.

Мы также писали о том, что бывший донецкий журналист Владимир Корнилов порассуждал о начале войны в Донецке 26 мая 2014 года в эфире ток-шоу пропагандиста Владимира Соловьева.

Он заявил, что после первого выстрела в сторону вокзала, аэропорта «Украина навсегда потеряла Донецк», который теперь «никакими минсками, никакими силами никто и никогда не сможет больше впихнуть обратно в Украину».

Напомним, что Соловьев "нашел" прямую наследницу Киевской Руси.

Как сообщала Politeka, боевики "ДНР" построили военную базу прямо возле школы, фото.

Также Politeka писала, Россия в ООН внезапно проговорилась, когда уйдет с Донбасса.