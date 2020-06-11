У «ЛНР» страйкують шахтарі, які через невиплати зарплат і скорочення видобутку опинилися на межі виживання

Люди, які в 2014 році запевняли всіх, що Україна хоче закрити шахти на Донбасі, а Росія цього не допустить, зіткнулися з реальністю, про яку їх попереджали, але яку вони бачити впритул не хотіли.

На своїй сторінці в Twitter блогер Մιtαuskαs наочно показав на прикладі Абхазії, як регіон «розцвів» після приходу «руського миру».

Смотрю, как бастуют ватные шахтеры в "ЛНР" и не перестаю удивляться человеческой глупости. Это Акармара — бывший шахтёрский город в Абхазии. Неужели, прежде, чем звать в свой дом "русский мир", нельзя было хотя одним глазком взглянуть на то, что бывает там, куда приходит Россия? pic.twitter.com/LoirVuXoDq — Մιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) June 11, 2020

На кадрах – шахтарське містечко Акармара, побудоване у 70-их роках минулого століття. 25 років тому тут жили п'ять тисяч осіб, зараз – всього 36 громадян, а від багатьох будинків залишилися скелети. У селищі працювали вугільні шахти, були лікарня і школа. Однак після того, як Абхазія повірила Росії і стала «незалежною республікою», від Акармари мало що залишилося.

У коментарях користувачі згадують про те, як намагалися донести до знайомих мешканців Донбасу подібні перспективи, однак це не увінчалося успіхом.

«Метастабільна країна ділиться своїми метастазами», «Я нашій ваті і шахтарям Донбасу ще в 14 році показував Абхазію і її принади руського миру! Але вата є вата - продовжували кричати "х**ло введи"! А тепер мені розповідають, що всі шахти вирізали на брухт, і просять знайти роботу в Україні», «Сліпа віра в братську любов відіграла чи не основну роль у реалізації "рюського миру". Генеральним важелем стала ненависть і протиставлення себе решті частини України. Люди на повному серйозі боялися бандер з автоматами, хоч ніколи їх не бачили», «Руський мир не кличуть. Він сам висаджує двері й обживається», «Коли чекаєш у себе Росію майбутнього, а приходить Чечня 1995 го...», «Їм таке по російському тб не показують», – пишуть під відео.

Раніше ми розповідали про те, що в «ЛНР» окупанти викрадають і катують родичів страйкуючих шахтарів. Щоб про ситуацію не дізналися за межами «республіки», вони блокують інтернет і телефонний зв'язок.

Нагадаємо, украинцев, які повелися на спокуси РФ, запропонували позбавити громадянства.

Як повідомляла Politeka, ватажок "ДНР" обізвав українців "заблудлими росіянами" і поплатився.

Також Politeka писала, що сильний союзник України поставив Зеленського в глухий кут через Донбас.

