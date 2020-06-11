В «ЛНР» бастуют шахтеры, которые из-за невыплат зарплат и сокращения добычи оказались на грани выживания

Люди, которые в 2014 году уверяли всех, что Украина хочет закрыть шахты на Донбассе, а Россия этого не допустит, столкнулись с реальностью, о которой их предупреждали, но которую видеть они в упор не хотели.

На своей странице в Twitter блогер Մιtαuskαs наглядно показал на примере Абхазии, как регион «расцвел» после прихода «русского мира».

Смотрю, как бастуют ватные шахтеры в "ЛНР" и не перестаю удивляться человеческой глупости. Это Акармара — бывший шахтёрский город в Абхазии. Неужели, прежде, чем звать в свой дом "русский мир", нельзя было хотя одним глазком взглянуть на то, что бывает там, куда приходит Россия? pic.twitter.com/LoirVuXoDq — Մιtαuskαs на карантине 🇱🇹🇺🇦 (@A_Vit_) June 11, 2020

На кадрах – шахтерский городок Акармара, построенный в 70-ых годах прошлого столетия. 25 лет здесь назад жили пять тысяч человек, сейчас – всего 36 граждан, а от многих домов остались скелеты. В поселке работали угольные шахты, были больница и школа. Однако после того, как Абхазия поверила России и стала «независимой республикой», от Акармары мало что осталось.

В комментариях пользователи вспоминают о том, как пытались донести до знакомых жителей Донбасса подобные перспективы, однако это не увенчалось успехом.

«Метастабильная страна делится своими метастазами», «Я нашей вате и шахтёрам Донбасса, ещё в 14 году показывал Абхазию и её прелести руського мира! Но вата, есть вата - продолжали кричать "х**ло введи"! А теперь мне рассказывают, что все шахты вырезали на лом, и просят найти работу в Украине», «Слепая вера в братскую любовь сыграла не основную роль в реализации "рюського мира". Генеральным рычагом стала ненависть и противопоставление себя к остальной части Украины. Люди на полном серьезе боялись бандер с автоматами, хоть никогда их не видели», «Русский мир не зовут. Он сам высаживает двери и обживается», «Когда ждешь у себя Россию будущего, а приходит Чечня 1995 го...», «Им такое по российскому тв не показывают», – пишут под видео.

Ранее мы рассказывали о том, что в «ЛНР» оккупанты похищают и пытают родственников бастующих шахтеров. Чтобы о ситуации не узнали за пределами «республики», они блокируют интернет и телефонную связь.

Напомним, украинцев, которые повелись на соблазны РФ, предложили лишить гражданства.

Как сообщала Politeka, главарь "ДНР" обозвал украинцев "заблудшими русскими" и поплатился.

Также Politeka писала, что сильный союзник Украины поставил Зеленского в тупик через Донбасс.

